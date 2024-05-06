Рим. Стародубцева одержала победу в первом матче квалификации

Юлия Стародубцева продолжает борьбу за место в основе турнира WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахт)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) — Фиона Ферро (Франция, Alt) 6:3, 7:5

Во втором сете украинская теннисистка уступала со счётмом 3:5, после чего выиграла четыре гейма подряд. По ходу встречи Стародубцева сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

Для украинки это был первый матч на турнире WTA 1000. В финальном раунде отбора Юлия сыграет против Кэти Волынец из США.

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