Рим. Стародубцева одержала победу в первом матче квалификации

Юлия Стародубцева продолжает борьбу за место в основе турнира WTA 1000 в Италии
Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771
Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахт)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) — Фиона Ферро (Франция, Alt) 6:3, 7:5
Во втором сете украинская теннисистка уступала со счётмом 3:5, после чего выиграла четыре гейма подряд. По ходу встречи Стародубцева сделала шесть брейков и проиграла три гейма на своей подаче.
Для украинки это был первый матч на турнире WTA 1000. В финальном раунде отбора Юлия сыграет против Кэти Волынец из США.
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