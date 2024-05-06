Даллас Маверикс продлили контракт с главным тренером Киддом

Команда под руководством своего экс-игрока сыграет с Оклахомой в полуфинале Западной конференции

Даллас Маверикс официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Джейсоном Киддом. Специалист подписал новое долголетнее соглашение.

Наставник поблагодарил руководство за доверие и заявил о своем желании завоевать с Мавс чемпионский титул — теперь уже в качестве тренера.

Кидду 51 год. В свое время он был заметным игроком, выступал за различные команды НБА — в том числе и Даллас, в составе которого становился чемпионом НБА-2010/2011. В составе сборной США Джейсон дважды становился олимпийским чемпионом (Сидней-2000, Пекин-2008). С 2018 года — член Зала славы баскетбола.

Завершив карьеру, Кидд сперва тренировал Бруклин Нетс, затем несколько лет возглавлял Милуоки Бакс, откуда был уволен за неудовлетворительные результаты. В 2020-м выиграл свой второй чемпионский титул в качестве ассистента главного тренера Лос-Анджелес Лейкерс.

Главным тренером Далласа Джейсон стал в 2021 году. В первый же сезон занял с командой четвертое место в Западной конференции, после чего дошел до ее финала, где уступил Голден Стейту.

В нынешнем чемпионате Маверикс уверенно финишировали пятыми в конференции и впервые за 14 лет выиграли Юго-западный дивизион (50 побед в 82 матчах). В полуфинале конференции команда Кидда сразится с Оклахомой-Сити Тандер. Первый матч серии пройдет в ночь на 8 мая (по киевскому времени).

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