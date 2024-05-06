Днепр-1 с голом Гаджиева одолел Кривбасс в 27 туре УПЛ

СК Днепр-1 обыграл Кривбасс в 27 туре чемпионата Украины по футболу. Матч завершился со счетом 1:0.
Днепр-1 открыл счет в игре в начале второго тайма, после мощного выстрела Рамика Гаджиева. Нападающий с линии штрафной площадки обводным ударом пробил голкипера Кривбасса (1:0).
В дальнейшем криворожцы всеми силами старались отыграться, а днепряне пытались поймать их на контратаках.
Отметим, что игра трижды прерывалась из-за воздушной тревоги.
Днепр-1 благодаря победе поднялся на 4 строчку в турнирной таблице с 45 очками в активе. Кривбасс с 54 баллами идет третьим.
Чемпионат Украины — УПЛ 27 тур, 6 мая
СК Днепр-1 — Кривбасс 1:0 (0:0)
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Гол: 1:0 — 57 Гаджиев
Днепр-1: Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сваток, Пасич, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Леднев (86 Когут), Гаджиев (75 Третьяков), Кивинда (75 Филиппов)
Кривбасс: Маханьков, Бандейра, Сантини (68 Бескоровайный), Стецьков, Дибанго, Хомченовский (63 Твердохлеб), Бизимана, Кузык (63 Понедельник), Лунев (76 Татарков), Задерака (63 Соса), Кожушку
Предупреждение: 33 Леднев
Обзор
Победа позволила СК Днепр-1 сохранить главного тренера Юрия Максимова, который перед игрой пообещал покинуть клуб в случае, если его команда не победит Кривбасс.
Следующий матч днепряне сыграют 12 мая против Александрии, а криворожцы в этот же день встретятся с Полесьем.
Накануне Александрия с дублем Михайленко сыграла вничью с Рухом, Динамо разгромило Колос, а Шахтер разгромно победил Черноморец.