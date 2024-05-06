Фредерик Вассёр: В Имоле мы сможем выступить лучше

В Майами Шарль Леклер в третий раз в сезоне поднялся на подиум, а его напарник, Карлос Сайнс, замкнул первую пятёрку – на трассе он финишировал 4-м, но был оштрафован за инцидент с Оскаром Пиастри и получил штрафные секунды.

Леклер по-прежнему занимает 3-е место в личном зачёте, но Ландо Норрис благодаря вчерашней победе сравнялся по очкам с Сайнсом – у обоих теперь по 83 очка. Этот успех наверняка придаст новые силы и гонщику McLaren, и его команде, но даже если они продолжат догонять Ferrari, Red Bull по-прежнему сохранит вполне уверенное лидерство в обоих зачётах чемпионата. По крайней мере, так считает Фредерик Вассёр, хотя он уверен, что эпоха безраздельного доминирования команды из Милтон-Кинса закончилась.

«Если честно, я думаю, что Red Bull по-прежнему впереди, – прокомментировал после гонки Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии. – Вероятно, Макс Ферстаппен мог победить и в Майами, если бы не эта история с автомобилем безопасности. Поэтому я пока предпочитаю не делать никаких выводов из итогов уик-энда. Но поскольку поул-позицию в субботу завоевал Макс, это означает, что некоторое преимущество по-прежнему у Red Bull.

Но правда и то, что когда нам удаётся хорошо справиться с делом и всё собрать воедино, мы показываем высокие результаты. Следовательно, мы усиливаем давление на Red Bull. Им приходится с этим считаться, и они вынуждены применять всё более агрессивную тактику. Они уже не в зоне комфорта – в отличие от прошлого года, когда их преимущество было столь велико, что им было почти всё равно, как складываются обстоятельства.

Обычно они выходили вперёд уже после пары первых кругов, но сейчас, по-моему, картина меняется. Благодаря этому в гонках перед нами открываются новые возможности, и если нам удастся сделать ещё хотя бы один небольшой шаг вперёд, то мы реально сможем навязывать лидерам борьбу на каждом этапе чемпионата.

С самого начала сезона мы соперничаем с McLaren. В Мельбурне они смогли подобраться к нам совсем близко, но вполне конкурентоспособно выступали и в других гонках. Впрочем, я хочу поздравить Ландо Норриса, который одержал свою первую победу в Формуле 1. McLaren тоже нужно поздравить. После финиша мы все подходили к Ландо и поздравляли его, мы все за него рады!

Но и мы неплохо справились: машина SF-24 была способна на хороший темп, на протяжении всей гонки мы держались достаточно близко к Максу. Нам немного не повезло с автомобилем безопасности, но в гонках такое бывает. Надо извлечь из событий уик-энда позитивное, например, обратить внимание на тот факт, что мы показали неплохой темп, хотя у нас не было никаких технических новинок.

Я уверен, что в Имоле мы сможем лучше провести гонку, чем в минувший уик-энд. Мы знаем, что многие команды уже активно модернизируют свои машины, тем не менее мы по-прежнему опережаем большинство машин. Процесс модернизации техники уже не даёт того эффекта, что в прежние времена: новинки позволяют отыграть считаные десятые, но о секундах речь не идёт.

Команда McLaren подготовила к этапу в Майами весьма масштабный комплекс обновлений, однако её машины не были намного быстрее остальных. Не сомневаюсь, в Имоле мы ещё ближе подберёмся к лидерам и там постараемся побороться за победу.

Но я полагаю, что разница в скорости между машинами разных команд в основном варьируется от трассы к трассе и в зависимости от составов резины, а модернизация техники влияет на это в меньшей степени. Впрочем, обновления, которые мы представим в Имоле, нам помогут, хотя успех будет зависеть не только от этого, а от того, насколько эффективно мы будем работать на трассе».

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