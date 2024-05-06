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Баскетбол

«Ідеальний початок літа»: Гравець «Прометея» поділився фото з відпочинку

«Ідеальний початок літа»: Гравець «Прометея» поділився фото з відпочинку

Гравець «Прометея» Ондржей Балвін поділився фото з відпочинку з Маврікаю, це невелика держава на островах Індійського океану.

«Ідеальний початок літа» — підписав пост «титан».

Фото: BC «Prometey», Marriott

ua.tribuna.com

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