IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина

Sky Sports. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Международная боксерская федерация (IBF) заберет свой титул в супертяжелом весе у победителя мегафайта между украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21–0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34–0–1, 24 КО) из Великобритании.

Дело в том, что, по мнению федерации, обязательная защита титула IBF в супертяжелом весе против Филипа Хрговича (17–0, 14 KO) просрочена. С хорватом должен был драться именно Усик.

18 мая Усик и Фьюри проведут бой за звание абсолюта, куда как раз и входит титул IBF. Однако победитель поединка будет лишен титула накануне боя обязательного претендента Филипа Хрговича с Даниэлем Дюбуа 1 июня.

Абсолютом триумфатор пробудет всего 2 недели.

На кону реванша Александра и Тайсона, который, как сообщает Турки Аль-Шейх, запланирован на 12–13 октября, будут стоять только 3 титула, а не звание абсолюта.

sport.ua