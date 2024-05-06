Исторический момент: Арбитр Премьер-лиги в течение целого поединка будет носить на себе видеокамеру

Впервые в истории АПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор — Олександр Приходько
В понедельник вечером во время матча Премьер-лиги между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" состоится историческое событие: арбитр впервые в течение целого поединка будет носить на себе видеокамеру.
Судья Джарред Гиллетт будет использовать устройство под названием "RefCam", но отснятый материал не будет транслироваться в прямом эфире.
Этот шаг является частью одноразового проекта, направленного на то, чтобы дать представление о том, как арбитры принимают решения в Премьер-лиге.
Эта идея не нова. В феврале арбитр Бундеслиги Даниэль Шлагер носил камеру во время ничьей 2:2 между "Айнтрахтом" и "Вольфсбургом". Эти кадры также были использованы для программы под названием "Referees Mic'd up — Бундеслига".
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