Исторический момент: Арбитр Премьер-лиги в течение целого поединка будет носить на себе видеокамеру

Впервые в истории АПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор — Олександр Приходько

В понедельник вечером во время матча Премьер-лиги между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" состоится историческое событие: арбитр впервые в течение целого поединка будет носить на себе видеокамеру.

Судья Джарред Гиллетт будет использовать устройство под названием "RefCam", но отснятый материал не будет транслироваться в прямом эфире.

Этот шаг является частью одноразового проекта, направленного на то, чтобы дать представление о том, как арбитры принимают решения в Премьер-лиге.

Эта идея не нова. В феврале арбитр Бундеслиги Даниэль Шлагер носил камеру во время ничьей 2:2 между "Айнтрахтом" и "Вольфсбургом". Эти кадры также были использованы для программы под названием "Referees Mic'd up — Бундеслига".

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