Вереск победил Минай в битве за выживание в УПЛ

Ровенский Верес победил ужгородский Минай в матче 27 тура чемпионата Украины по футболу.

Поединок завершился со счетом 3:1.

Первыми в матчи отличились закарпатцы. Уже на 5 минуте Артур Ременяк сначала с добивания попал в перекладину, однако со второй попытки все же отправил мяч в сетку ворот.

Уровняне сравняли счет на 30 минуте точным ударом бразильца Яго Сиккейра с дальней дистанции. Победный гол забил Виталий Дахновский на 62-й минуте. Игрок обыграл голкипера и вывел Вереса вперед. А на 87 минуте Дмитрий Шастал добил мяч после нереализованного пенальти и поставил точку в поединке.

Чемпионат Украины — УПЛ 27 тур, 6 мая

Вересс — Минай 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 5 Ременяк, 1:1 — 30 Его Сикейра, 2:1— Дахновский, 3:1 — Шастал

Верес: Ющишин, Вовченко, Кучеров, Гакман, Смеян, Курко, Клец, Дахновский (64 Кухарук), Яго Сикейра (64 Шастал), Шарай (64 Морозко), Гайдучик

Минай: Кемкин, Дмитрук, Чуев, Скиба, Кисель, Петька, Кораблин, Устименко, Ременяк (65 Гуничев), Семотюк (65 Витенчук), Вакула

Предупреждение: 29 Дахновский&<— 72 Скиба.

Победа позволила Вересу занять 14 место с 23 очками и попасть в зону переходных матчей УПЛ. Со своей стороны, Минай остается главным аутсайдером чемпионата с 19 зачетными пунктами в активе.

Раньше Днепр-1 одержал минимальную победу над Кривбассом (1:0).

Также, накануне Александрия с дублем Михайленко сыграла вничью с Рухом, Динамо разгромило Колос, а Шахтер разгромно победил Черноморец.

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