Джеймс Ваулз: Пример McLaren должен нас вдохновлять

Гран При Майами стал ещё одной гонкой, на которой Williams не удалось ничего заработать – собственно, до финиша добрался только Алекс Элбон, занявший далёкое 18-е место, тогда как Логан Сарджент на своём домашнем этапе разбил машину в результате аварии с участием Кевина Магнуссена.

После первых шести этапов сезона Williams остаётся одной из двух команд чемпионата, так и не открывших счёт заработанным очкам, и, конечно, Джеймса Ваулза это расстраивает. Кстати, в прошлом году Элбон финишировал в призовой десятке уже в Бахрейне, в самой первой гонке.

«Мы покидаем Майами, испытывая болезненные переживания, в этом нет никаких сомнений, – прокомментировал руководитель Williams Racing. – В командном зачёте мы опустились ещё ниже, и хотя по очкам уступаем соперникам совсем немного, это роли не играет: в Alpine смогли заработать очко и нас опередили.

Конечно, мы очень рады за Ландо Норриса, который одержал прекрасную победу, но также мы рады за McLaren, ведь эта команда добилась впечатляющего прогресса. Их пример должен вдохновлять и нас, ведь нам тоже предстоит проделать такой же сложный путь.

Но в такие дни, как этот, нам больно и обидно. И всё-таки подобные эмоции по-своему полезны, ведь они закаляют характер. Надо помнить, что дорога к успеху занимает не один год, а много лет. Тем не менее, когда мы уезжаем с трассы, ничего не заработав, мы расстраиваемся. Ведь мы знаем, что в Майами наша машина была относительно неплохой.

Впрочем, я уже думаю о предстоящих этапах в Имоле, Монако и Канаде, ведь к ним мы готовим ряд технических новинок, которые, надеюсь, должны повысить скорость FW46, и мы наконец-то начнём показывать более высокие результаты и сможем опередить наших ближайших соперников».

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