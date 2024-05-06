Калеб Агада пропонував підробіток у Канаді, платить до 1200 гривень за півтори години

Декілька днів тому в інстаграм-сторіз колишнього гравця «Прометея» Калеба Агади з’явилося просте оголошення на чорному тлі.

Захисник шукав собі помічників для тренування, які б підбирали м’ячі. За це баскетболіст був готовий платити 20-30 доларів за півтори години – еквівалент 800-1200 гривень.

Щоправда, люди для підбирань йому були необхідні в одному з канадських міст:

Цього сезону Єврокубка Агада набирав в середньому 11,2 очки, 4,6 підбирання та 4,1 передачі в 20 матчах турніру.

Фото: agadaball / BC Prometey

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