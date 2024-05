Кендрік Ламар випустив новий дис-трек на Дрейка. Згадав Стоктона, Дерозана, легенду WWE та навіть Серену Вільямс

Медійне протистояння Кендріка Ламара та Дрейка продовжується – хіп-хоп виконавці на двох випустили вже з десяток треків та публікацій, в яких так чи інакше намагалися підчепити одне одного.

Останнє слово поки що за Кендріком – він скинув на канадського репера нову «бомбу» під назвою «Not Like Us». Трек миттєво став популярним – і не лише тому, що він справді класний, а й через просто величезну кількість та щільність різноманітних відсилок.

Пояснюємо головні спортивні референси в новій роботі Кендріка Ламара.

До того ж, перша баскетбольна відсилка з'явилася вже буквально в першому ж куплеті. Якщо у попередній роботі Кендрік порівнював себе із боксером Теренсом Кроуфордом, то цього разу Ламар провів паралель із Джоном Стоктоном – найкращим асистентом в історії НБА. Власне і порівняння побудоване на цьому, Кендрік каже, що нарешті пасуватиме/передаватиме, як Джон Стоктон.

🎶 «How many opps you really got? I mean, it's too many options

I'm finna pass on this body, I'm John Stockton»

Пізніше Кендрік згадав ще одного баскетболіста, тепер вже чинного. У рядках Ламара з'явився Демар Дерозан, при чому, знову таки, зовсім не просто так.

Дерозан народився та виріс у Комптоні, штат Каліфорнія. Це місто, розташоване дуже близько до Лос-Анджелеса і вважається «трушним ґанґстерським районом». Сам Кендрік також родом з Комптона. У період з 2009-го по 2018-й Демар Дерозан грав у НБА за «Торонто», фанатом та амбасадором якого є Дрейк.

Трейд Дерозана в «Сан-Антоніо» на Кавая Леонарда приніс «Торонто» перше і поки що єдине чемпіонство в НБА, а Демар через це ризикує завершити кар'єру так і не взявши чемпіонський перстень, за що часто стає об'єктом насмішок. Однак Кендрік заявляє, що він радий, що Дерозан повернувся додому з Торонто, адже там на нього все одно не заслуговували.

🎶 «I'm glad DeRoz' came home, y'all didn't deserve him neither»

У наступному ж рядку Кендрік згадує одну з найкращих тенісисток в історії Серену Вільямс. Він каже, що «н*****у», тобто Дрейку, краще не говорити з Сереною.

🎶 «From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena»

У 2015-му в Дрейка та Вільямс, ймовірно, був роман. Відомий сайт TMZ навіть публікував фото, де репер та тенісистка цілуються в ресторані.

О, а ще вгадайте що? Серена хоч і народилася в штаті Мічиґан, у дитинстві переїхала в Комптон, де почала займатися тенісом та прожила п'ять років.

Окрім цього Кендрік загалом висміяв те, як Дрейк намагається «примазатися» до баскетбольної тусовки. Ламар вважає, що в канадця насправді немає ніякого авторитету в спорті, називаючи його боллбоєм, тобто фактично тим, що крутиться біля професійних спортсменів, подаючи їм пляшечки з напоями та махаючи рушниками біля лави запасних.

🎶 «Ain't no law, boy, you ballboy, fetch Gatorade or somethin'»

Вишенька на торті – менш явна, але не менш цікава відсилка в третьому куплеті.

🎶 «Sweet Chin Music, and I won't pass the aux, ayy»

Тут Кендрік Ламар згадую про фінішер легенди WWE Шона Майклза, що має назву «Sweet Chin Music» (фактично це просто якісний суперкік з дуже крутою назвою).

Насолодіться крутезную підбіркою від WWE:

До речі, до спортивних відсилок в протистоянні Дрейка та Кендріка можна віднести ще й ось такий колаж, що завірусився на Reddit.

Контекст максимально простий – хокейний «Бостон» обіграв «Торонто» в сьомому матчі серії першого раунду плей-оф НХЛ. Це сьома поспіль перемога «Брюінз» над канадським клубом в серіях плей-оф. Окрім цього, «Торонто» є ще й головними невдахами сучасної НХЛ – у «Мейпл Лівз» 13 титулів, але останній вони здобували ще в сезоні 1966/67 і з того часу не можуть виграти нічого.

На фото Кендрік в джерсі «Бостона», а Дрейк – у джерсі «Торонто».

Фото: NBA.com, Mark Blinch/Canadian Press, TMZ Sports, Billboard

ua.tribuna.com