В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса.
В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик проводит бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
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После выхода на ринг Тайсон Фьюри сразу подошел к Александру Усику. В украинского боксера сосредоточено лицо, он не проявил никаких эмоций.
ВИДЕО. Александр сосредоточен. Фьюри подошел к Усику после выхода на ринг