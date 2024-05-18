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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик проводит бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

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После выхода на ринг Тайсон Фьюри сразу подошел к Александру Усику. В украинского боксера сосредоточено лицо, он не проявил никаких эмоций.

ВИДЕО. Александр сосредоточен. Фьюри подошел к Усику после выхода на ринг

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