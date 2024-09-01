Шакур Стивенсон назвал фаворита реванша Ломаченко – Хейни

Top Rank. Девин Хейни и Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) предсказал, кто бы победил в реванше между Василием Ломаченко (18-3, 12 KO) и Девином Хейни (31-0, 15 KO).

«Если честно, то я думаю, что Ломаченко победил в первом поединке. Но я считаю, что если Девин умен, то он выйдет в ринг, будет использовать ноги и перебоксирует Ломаченко, вместо того чтобы так часто стоять напротив него, как он делал в первом бою.

Я могу представить, как Девин побеждает во втором поединке, если его угол и отец приспособятся и выйдут туда, чтобы перебоксировать Ломаченко», – сказал Стивенсон.

Отметим, что в мае прошлого года Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей в Лас-Вегасе (115-113, 116-112, 115-113).

sport.ua