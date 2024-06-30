Теофимо победил, но не удивил. Лопес никак не вернется к эпохе перфомансов

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

29 июня в Майами, США, американец Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) во второй раз в карьере защищал титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Соперником 26-летнего чемпиона стал 35-летний канадский боксер Стив Клаггетт (38-8-2, 26 КО).

Безусловно, спорный выбор соперника, но в случае Теофимо, никогда организация громких противостояний не выглядела просто. Вместе с этим, Лопес вышел в ринг уже второй раз в 2024 году и не заставляет фанатов подолгу ждать его возвращения.

Тео Лопес защитил пояс WBO. Разгромил Клаггетта, но удосрочить не сумел

Клаггетт был явным аутсайдером. Но в ринге старался показать свой максимум

Стив Клаггетт – имя, которое большинство фанатов узнало только тогда, когда о бое против него объявил Теофимо Лопес. Оно и неудивительно. Канадец выступает в профессионалах с 2008 года, но титульный шанс получил только сейчас.

Да и то, получил он его не потому, что неожиданно ворвался в топ дивизиона, побил кого-то из близких к чемпионству боксеров. Просто Теофимо и его команда подобрали именно такого боксера.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сам Лопес говорит, что с ним никто не хотел драться. С одной стороны, это возможно. Иногда ситуация складывается так, что ни один из прочих чемпионов не готов выходить на тебя. Однако претендентов у Теофимо хватает. Первый полусредний вес полон крепких соперников, поэтому выбирать среди прочих именно Стива Клаггетта было довольно странным.

Кроме того, с Клаггеттом должно было быть удобно боксировать. За ним не нужно гоняться так, как за тем же Джемейном Ортисом в прошлом поединке. С ним чемпиону пришлось помучиться. Ортис оказался слишком подвижным и некомфортным соперником.

Чего нельзя было сказать о Стива Клаггетте до боя. Основное движение боксера из Канады – вперед. Наступать, атаковать, пытаться донести сильный удар. Выглядит ли это очень тонко и неуловимо? Можно уверенно говорить, что нет. Но достаточно убедительно – из-за силы удара и умения приложиться. В общем, это основное его преимущество – умение ударить тяжело.

Однако для боксера, который побеждал Василия Ломаченко, а после смены категории разбирался с бывшим абсолютным чемпионом Джошем Тейлором, этого мало. Тем не менее, Теофимо Лопес в лучшей своей форме – сильный соперник. Один из самых лучших молодых американцев на данный момент. Бывают сбои, как в поединке против Джорджа Камбососа, но это было связано с физическими возможностями после болезни. Без таких неприятностей Лопес выглядел как боксер, который должен очень быстро разбивать Клаггетта.

Быстро не вышло. Вообще, разбить в широком смысле этого слова тоже не получилось. Лопес играл. С первой секунды решил давать сопернику делать то, что тот хочет, и ловить на ошибках.

Выходило на самом деле хорошо. Стив доставал, но без чего-то критичного. Сильные удары Теофимо смягчал, а все остальные не производили на него впечатления. Однако это можно сказать и в обратном случае.

Лопес не смог нокаутировать такого соперника. Можно сколько угодно говорить о крепости Стива Клаггетта, о его мощном подбородке или упрямстве, но какой в ​​этом смысл, если Теофимо Лопес просто не смог его нокаутировать? Боксер, который говорит, что он чуть ли не в десятке pound-for-pound, не смог нокаутировать Стива Клаггетта.

И хорошо, если бы много пытался, а голова канадца оказалась по-настоящему железной. Такое бывает, ничего не поделаешь. Но нет. Даже, наконец, начав вкладываться в удары, Лопес не пытался нокаутировать визави. Пробил тяжелую серию, оппонента повело. Теофимо походит вокруг него осторожно и начинает сначала.

Getty Images/Global Images Ukraine

За желание уберечься от лишнего риска Лопес критиковал Шакура Стивенсона. Особенно после боя с Эдвином Де Лос Сантосом, но и не только. Говорил, что в спаррингах он увидел, что, убрав джеб Шакура, его можно побить, потому что тот боится драки.

Можно ли сказать, что Теофимо боится драки? Вряд ли. Он все же давал агрессору делать многое и плавал на этих волнах атак до бесконечности. Но и рискнуть, пойти больше вперед и попытаться нокаутировать оппонента – не попробовал.

Что теперь?

Теофимо нужны громкие победы. Клаггетт – это хорошо, но без нокаута или хотя бы нокдауна – не очень. Джемейн Ортис – точно так же. Лопес преследовал соперника, но так ничего яркого и не добился. Нужны оппоненты, которые будут продавать его бои. Ибо с такими выступлениями сам Лопес скоро с этой задачей перестанет справляться.

И здесь вопрос в том, в каком весе это будет. Сам Лопес, выбрав Клаггетта, говорил, что раз тот уже бился в полусреднем весе, то для него это будет подготовка к переходу. Так себе подготовка, учитывая, что Стив меньше Теофимо, но как рабочая версия, звучит неплохо.

Но переход – рискованная штука. Есть большие сомнения, что Лопес потянет Джарона Энниса. Да и в отношении какого-то условного Эймантаса Станиониса пока есть сомнения.

Но это будет любопытно. Точно более интересно, чем бой против Клаггетта.

sport.ua