Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды»

Сергей Бобровский. Фото Скриншот трансляции чемпионского парада «Флориды»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский обернулся российским флагом на чемпионском параде команды после победы в Кубке Стэнли.

Мероприятие проходило в Форт-Лодердейле.

35-летний россиянин вышел на сцену вместе с партнерами и позже выступил с речью. В этот момент Бобровский был обернут в российский флаг.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. Команда завоевала трофей впервые в своей 31-летней истории.

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