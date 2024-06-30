Карлос Алькарас: «Выиграть и Ролан Гаррос, и Уимблдон за один сезон — это будет очень сложный вызов для меня, но, думаю, я готов к этому»

Победитель Уимблдона-2023 Карлос Алькарас пообщался с прессой накануне старта соревнований в Лондоне

— Что вы почувствовали, когда вернулись сюда как действующий чемпион?

— Я всегда говорю, что очень рад возвращаться на Уимблдон. А быть действующим чемпионом — еще более особенно. Замечательные воспоминания о прошлом году, замечательный путь. Я с нетерпением жду начала турнира и, надеюсь, добьюсь такого же результата, как и в прошлом году.

— Есть ли что-то особенное в том, что вы приехали сюда как прошлогодний победитель?

— Пока ничего особенного. Для меня, очевидно, все является особенным, потому что в прошлом году я провел здесь замечательные две недели. Но, да, я не получил ничего особенного. Я не увидел ничего особенного. Я просто стараюсь воспринимать этот турнир как любой другой турнир.

— Какие у вас впечатления после турнира в Квинс Клаб, как вы чувствуете себя сейчас?

— Я чувствую себя прекрасно. Честно говоря, после Квинса у меня было много дней, чтобы адаптировать свою игру, потренироваться, играть лучше. Да, я помню, что после поражения в Квинсе, на следующий день я начал тренировать свои движения, удары, чтобы мне было удобнее передвигаться по траве. Здесь у меня были хорошие тренировки с отличными игроками, чтобы увидеть, на каком я уровне. Сейчас я думаю, что готов к началу турнира.

— Вы уже выиграли три турнира Grand Slam. Мне интересно знать, как вы чувствуете себя на следующий день после завоевания титулов. Сколько времени нужно, чтобы вернуться к работе? Как долго длится эйфория? Как вы перезагружаете свою повседневную жизнь на следующий день после завоевания титулов?

— Я помню, что после матча у меня было много дел, интервью, пресс-конференция, антидопинговый контроль… Я закончил поздно, поздно уехал из клуба. Потом я ужинал со всеми своими близкими, праздную с ними, с моими родными, с командой. Опять же, все это завершается поздно. А на следующее утро — интервью, фотосессии и тому подобное. После матча трудно праздновать, потому что ты устал. После всего адреналина и нервов твое тело чувствует усталость. А на следующий день ты должен делать все это. Немного трудно, скажем так, понять или осознать, что ты сделал. Это занимает несколько дней.

— В теннисе игрокам уже удавалось побеждать в этой связке Ролан Гаррос-Уимблдон в один и тот же год, но не так часто это случалось среди мужчин. Можете ли вы попытаться объяснить нам, в чем заключается вызов — попытаться выиграть Ролан Гаррос и Уимблдон в один и тот же год? Что это будет означать для вас, если вам это удастся?

— Вообще выигрывать турниры Grand Slam — это сложно. Очевидно, что переход с грунтового покрытия на травяной корт — это совершенно разные поверхности, совершенно разные правила игры. Я знаю, что это будет очень сложный и большой вызов для меня, но я думаю, что я готов к этому. Как я уже сказал, последние недели я очень много работаю, чтобы подготовиться, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы отыграть Уимблдон на все 100%.

В прошлом году, когда вы меняли покрытие, вы говорили, что просматривали видео Федерера и Маррея, чтобы понять их работу ног на траве. Есть ли что-то новое, что вы пытаетесь освоить в этом году?

— Совсем нет. Я не думаю о других игроках. Я все еще просматриваю видео Роджера, Энди, Рафы, и Новака также. Я смотрел свои видео с прошлого года — не буду врать — просто чтобы посмотреть, что я делал и как я это делал (улыбается). Надо просто двигаться, бить по мячу, делать то же самое, что и в прошлом году. Но я не пытаюсь ничего одолжить у других игроков.

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