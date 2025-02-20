Хирн назвал самое большое имя в супертяжелом весе. И это не Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал самое большое имя в супертяжелом весе. Хирн выделил бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Сейчас у Джошуа хорошая позиция, он до сих пор самое большое имя в супертяжелом весе, как бы это ни разочаровывало многих. Джошуа сейчас может драться с кем угодно. Он готов делать то, что и делал на протяжении всей карьеры – принимать самые тяжелые вызовы», – сказал Хирн.

Ранее двукратный чемпион мира Энтони Джошуа рассказал, как бы завершился бой между бывшими абсолютными чемпионами мира в хевивейте Ленноксом Льюисом и Александром Усиком.

sport.ua