Хэмилтон: Сделаем всё, чтобы вывести Ferrari на вершину

Переход в Ferrari воодушевил Льюиса Хэмилтона. Семикратный чемпион мира рассказал, как прошли его первые недели в Маранелло и заверил, что приложит все силы, чтобы привести свою новую команду к победе.

Льюис Хэмилтон: «Я воодушевлён, поскольку чувствую себя полным жизни и энергии благодаря тому, что нахожусь в новом окружении. Я сосредоточен на том, что ждёт меня впереди. Я так горжусь тем, что являюсь частью Ferrari.

Первые недели получились великолепными. Я лично увидел, с какой страстью и отдачей работает вся команда. Предстоит ещё многое сделать в рамках подготовки к предстоящему сезону, но мы очень голодны до успеха и полны решимости его добиться.

Я начал этот год с ожидания новой главы в своей карьере, и сейчас ещё сильнее воодушевлён настроем и верой всех, с кем познакомился за последний месяц. Я очень горжусь тем, что участвую в проекте с этими людьми.

С нетерпением жду, когда мы с Шарлем выедем на трассу. Мы будем подталкивать друг друга вперёд и сделаем всё, чтобы вывести команду на вершину».

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