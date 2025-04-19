Ф2: Станек оштрафован, с поула в спринте стартует Ферсхор

После вчерашней квалификации Формулы 2 стюарды, разбирая ряд инцидентов, произошедших на трассе в Джидде, выяснили, что Роман Станек, гонщик Invicta Racing, помешал Алексу Данну, выступающему за Rodin Motorsport.

За это нарушение спортивного регламента, происшедшее в 7-м и 8-м поворотах, Станек был оштрафован и потеряет по три позиции как в субботнем спринте, так и в основной гонке уик-энда.

Таким образом с поула сегодня стартует Ричард Ферсхор (MP Motorsport), а Станек переместится на 4-ю позицию, хотя в квалификации он показал 10-е время, а при частично реверсивной стартовой решётке это означало, что он должен был начинать гонку с первой позиции.

Соответственно на первый ряд поднимется Габриэле Мини (Prema), а Пепе Марти (Campos) переместится на третью стартовую позицию.

Но штраф получил не только Станек: был аннулирован результат Джона Беннетта, гонщика Van Amersfoort Racing, поскольку стюарды решили, что свой лучший круг он проехал, когда на трассе уже появились красные флаги.

Впрочем, британский новичок Формулы 2 потерял не так уж много: он должен был стартовать двадцатым, а теперь откатится на последнюю, 22-ю позицию.

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