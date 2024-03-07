Кристиан Хорнер: Пора положить конец этой истории

В дни второго этапа сезона Кристиан Хорнер, оставаясь на посту руководителя Red Bull Racing, заявил, что пора положить конец истории, связанной с обвинениями в его адрес. Тем временем сотрудница команды, которая его обвиняла, от работы отстранена, хотя продолжает получать зарплату в полном размере.

«Эта история была ужасно раздута. По разным причинам она вызывает повышенный интерес прессы, однако пришло время положить этому конец», – цитирует BBC Sport слова Хорнера. Он отказался называть причины отстранения сотрудницы от работы, однако, по информации BBC Sport, это было сделано из-за того, что она была уличена в нечестности.

«Реальность такова: была подана жалоба, и её рассматривала специально созданная группа, поручившая вести разбирательство независимому юристу, одному из самых авторитетных адвокатов страны, – продолжил Хорнер. – Чтобы собрать и изучить все факты, потребовалось время. Он всё проанализировал, пришёл к определённым выводам, после чего отклонил жалобу.

Насколько я понимаю, теперь мы движемся дальше, и так же к происходящему относятся в компании Red Bull. Мне повезло, у меня замечательная семья, и супруга оказывала мне огромную поддержку, хотя нам было очень непросто. Но хватит вмешиваться в дела моей семьи, надо двигаться дальше и сосредоточиться на главном деле, ради которого мы здесь. Пора заняться гонками.

В любой компании есть установленная процедура работы с жалобами, этот процесс носит конфиденциальный характер и касается только конкретных людей и самой компании. По этой причине я не свободен давать комментарии из уважения и к компании, и к той стороне. Даже если бы я хотел поговорить на эти темы, у меня нет такого права. Единственная причина, по которой история получила столько внимания – это утечка информации…»

Также Хорнер прокомментировал слова Йоса Ферстаппена, который публично заявил, что руководитель Red Bull Racing должен подать в отставку: «Я поговорил с Йосом после Гран При Бахрейна, и мы согласились, что эта история должна остаться в прошлом, а мы займёмся делами, связанными с будущим, поскольку это в общих интересах. Мы оба заинтересованы в том, чтобы его сын выступал как можно лучше».

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