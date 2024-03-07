Обгонит ли Макдэвид Кучерова? Канадский гений вернулся в гонку бомбардиров

Макдэвид приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Коннор Макдэвид. Фото Winslow Townson, USA Today Sports

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Фото USA Today Sports 1/2 Разбираем фаворитов в борьбе за «Арт Росс Трофи».

Спор за лидерство среди бомбардиров — один из центральных сюжетов концовки регулярного чемпионата НХЛ. В нем, как в хорошем фильме, каждый найдет интригу себе по душе. Попытки скинуть с бомбардирского Олимпа Коннора Макдэвида, который не расстается с «Арт Росс Трофи» уже три года. Битва противоположностей — еще один поворот для продвинутых болельщиков, которым знакомы термины «слот» и «корси». Кучеров, Маккиннон и Макдэвид отличаются по набору навыков, но каждый играет безумно полезно. Так кто же выиграет гонку бомбардиров?

Лидер «Эдмонтона» дал фору конкурентам, пропустив два матча в конце октября из-за травмы. Вернулся канадец далеким от оптимальной формы. Огромная редкость, чтобы Макдэвид не набирал очки три матча подряд. Больше в нынешнем сезоне таких отрезков от поцелованного хоккейным богом форварда не было. Коннор потратил пару недель, чтобы прийти в себя после травмы верхней части тела, и вернулся к привычному делу: начал набирать очки, включив режим вожака «Эдмонтона».

На пользу пошло увольнение Джея Вудкрофта. Возглавивший «Ойлерз» Крис Ноблаух перестроил игру команды и выдал впечатляющую победную серию, заставив Макдэвида не только творить в атаке, но и чаще вспоминать об обороне. Как видим, это канадцу только помогло. Отставание от Кучерова и Маккиннона сокращается.

Пока в гонке бомбардиров двоевластие. Никита и Нэйтан набрали по 105 очков, но канадец лидирует благодаря лишнему голу. Кучеров при этом провел на один матч меньше. Минимальное отставание недвусмысленно намекает, что борьба за «Арт Росс» продолжится до конца регулярки. Сильно сомневаюсь, что в нее включится четвертый неожиданный герой. Отставания Давида Пастрняка, Артемия Панарина и Джея Ти Миллера слишком велико — 15 или более очков. Сюжет концовки регулярки закрутится между тремя гигантами: Маккинноном, Кучеровым и Макдэвидом.

Выдавать прогнозы, как и разбирать календарь на оставшиеся полтора месяца, — бессмысленное занятие. Святая троица бомбардиров показала за сезон, что умеет играть ярко и результативно против любых соперников. Каждый — лидер своего клуба, чье влияние на атаку очень велико. Нападение «Тампы» вовсе невозможно представить без Кучерова. Кажется, из трех клубов именно «Лайтнинг» наиболее зависимы от вдохновения Никиты. В «Колорадо» есть Рантанен, Макар и качественная подпитка нижних звеньев. Верим в скорое возвращение Валерия Ничушкина, который проходит реабилитацию по программе помощи игрокам НХЛ. В «Эдмонтоне» наравне с Макдэвидом феерит Драйзайтль (восьмой бомбардир лиги), не забываем про Зака Хаймана, который настрелял уже 42 шайбы (третий результат лиги).

Меда бомбардирской погоне добавляет факт, что ни одна из трех команд не решила турнирные задачи. И вряд ли сделает это досрочно. «Тампа» вовсе балансирует на границе зоны плей-офф на «Востоке». «Колорадо» и «Эдмонтон» чувствуют себя увереннее, но явно хотят подняться выше. У Кучерова и Маккиннона равенство по очкам. Макдэвид отстает на шесть баллов, но у «Ойлерз» три матча в запасе. В гонке совершенно ничего не ясно, от этого ее сюжет становится только запутаннее и интереснее.

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