В дерби Вечного города не определили победителя. Лацио – Рома 1:1. Обзор матча

До перерыва "волки" только однажды попали в створ, а "орлы" действовали в атаке немного активнее. В дебюте второго тайма "небесно-голубые" вышли вперед, но уже через 22 минуты минимальное преимущество было ликвидировано.
"Бьянкадзурри" замыкают топ-6 (56 баллов) и 21 апреля поедут к "Дженоа". Подопечные Раньери – седьмые (54 очка) и в ближайшую субботу будут принимать "Верону".
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Смотрите обзор матча 32 тура Серии А
Рим. Стадио Олимпико, 63 000 зрителей
Лацио – Рома 1:1
Голы: Романьоли, 47 – Суле, 69