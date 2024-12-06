Анчелотти – о Мбаппе: В последних двух матчах его интенсивность возросла

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре о новом нападающем команды Килиане Мбаппе.

"Мы все с Мбаппе. Он должен пережить этот момент, бороться, жертвовать собой. Рано или поздно это закончится.

Что меня радует, так это то, что в последних двух матчах его интенсивность возросла. Он не показывает свою лучшую версию, но он это знает".