Connect with us
Футбол

Анчелотти – о Мбаппе: В последних двух матчах его интенсивность возросла

Наставник мадридского клуба поделился своими мыслями о Мбаппе

Анчелотти - о Мбаппе: В последних двух матчах его интенсивность возросла

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре о новом нападающем команды Килиане Мбаппе.

    "Мы все с Мбаппе. Он должен пережить этот момент, бороться, жертвовать собой. Рано или поздно это закончится.

    Что меня радует, так это то, что в последних двух матчах его интенсивность возросла. Он не показывает свою лучшую версию, но он это знает".

    Мбаппе в текущем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 10 голов, отдал 2 ассиста и не реализовал 2 пенальти.

    Читайте такжеТренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть против Реала и Ливерпуля
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis