Чемпион мира Дэвис планирует провести бой с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Стивен Эспиноза – представитель чемпиона мира Джервонты Дэвиса – рассказал о дальнейших планах американца и назвал возможного соперника на следующий бой:

«Мы уже вели переговоры с Ломаченко, но он отказался от этого поединка. Я был уверен, что эти боксеры встретятся в ринге. Украинец сообщил нам, что ему не подходит дата боя и прекратил переговоры.

Я знаю, что Дэвиса критикуют многие, так как всех интересует встреча с Ломаченко. Мы собираемся сделать все возможное, чтобы этот бой состаялся в ближайшем будущем. Есть высокая вероятность, что поединок с Василием состоится в 2025 году. Ломаченко прекрасно понимает, что Дэвис – самый привлекательный соперник в финансовом плане», – сообщил Эспиноза.

Ранее стало известно, что Джервонта Дэвис проведет бой с соотечественником Ламонтом Роучем.

sport.ua