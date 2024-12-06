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Автоспорт

Оливер Оукс: Не хочу показаться излишне злым, но…

Оливер Оукс: Не хочу показаться излишне злым, но…

Решение руководства Alpine F1 досрочно отстранить Эстебана Окона от работы и в финале сезона отдать его машину Джеку Дуэну вызвало неоднозначную реакцию.

В ответ на критику в том числе во французской прессе Оливер Оукс, руководитель Alpine F1, привёл свои аргументы, которые сводятся к тому, что команде «нужно двигаться дальше».

Хотя на недавнем этапе в Сан-Паулу Эстебан Окон финишировал вторым, это был единичный успех, а вообще по ходу сезона он чаще всего был недоволен управляемостью и недостаточной эффективностью машины A524. Похоже, что под конец сезона отношения команды и французского гонщика окончательно расстроились.

«Мы здесь не для того, чтобы делать кому-то приятное, – заявил Оукс в интервью L’Equipe. – Я не согласен с тем, что читаю в прессе о том, как мы относимся к Эстебану. В любом случае, мы здесь только для того, чтобы выступать в гонках. В конце концов, он же переходит в другую команду, а меня заботят только дела Alpine. Нам нужно двигаться дальше.

Мы держим своё слово, и у Окона будет возможность поработать на тестах вместе с Haas. Причём мы действуем только в интересах своей команды, а не ради Эстебана… Но ему будет полезно в плане подготовки к 2025 году приступить к выстраиванию отношений с людьми, с которыми ему предстоит сотрудничать в следующем сезоне.

Не хочу показаться излишне злым, но его вклад в работу команды в последнее время был скромным. Какие-то очки он зарабатывал, но часто выбывал из борьбы в квалификации уже в первой сессии».

Как пойдут дела заводской команды Renault при новом руководстве, в очередной раз сменившимся минувшим летом, покажет будущее, а пока Эстебан Окон стал пятым гонщиком, расставшимся с ней за последние шесть лет. И это если не считать Оскара Пиастри, который предпочёл пойти на скандал, лишь бы освободиться от обязательств перед Alpine. Всё дальнейшее развитие событий лишь подтвердило, что он правильно сделал.

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