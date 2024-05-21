Валттери Боттас: Монако – это вызов, и я готов его принять!

В Sauber готовятся к гонке в Монако, которая традиционно считается одним из главных событий сезона. Разумеется, в швейцарской команде надеются, что на узкой извилистой городской трассе, где мощность двигателя и эффектность аэродинамики – далеко не самые важные факторы, у ней наконец-то будет возможность заработать очки.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Монако не нуждается в представлении, но несмотря на множество дел, которыми нам предстоит заниматься за пределами трассы, принимая гостей команды, мы не должны отвлекаться от главного.

Монако – уникальная трасса, требующая особой подготовки, это относится и к настройкам, и к конфигурации машины, ведь в этот уик-энд мы устанавливаем на неё ряд деталей, которые не применяются на других этапах.

Гонщиков и инженеров команды также ждут особые испытания, ведь успех в этом Гран При зависит от множества нюансов. Команда упорно трудится, чтобы как можно лучше подготовиться, хотя предыдущая гонка в Имоле прошла лишь несколько дней назад.

Мы понимаем, что для нас очень важно показать хороший результат, и мы все сохраняем максимальную собранность, чтобы в полной мере воспользоваться любыми возможностями, какие только могут представиться».

Валттери Боттас: «Этап в Монако во всех отношениях особенный. Это своего рода возвращение в иную эру в истории автоспорта, что относится как к самой трассе, так и ко всему, что происходит в этот уик-энд вокруг неё.

Это важное событие в календаре чемпионата, которое всегда проходит весело. Кроме того, поскольку я живу в Монако, то каждый вечер буду возвращаться домой – разумеется, ни в какой другой уик-энд сезона это просто невозможно!

В Монако гонщика ждут серьёзные испытания: эта трасса требует не только точной техники пилотирования, но также постоянной предельной концентрации. На ней негде расслабиться или переключить внимание на что-то ещё – каждая ошибка будет наказана. Там приходится непросто, но зато интересно.

К тому же квалификация в Монако ещё важнее, чем на других трассах. Добавьте к этому погоду, которая может неожиданно меняться, и получится, что факторов, которые могут потенциально сказаться на ходе этой гонке, очень много. Но всё это делает предстоящую гонку такой, какая она есть, и я готов принять этот вызов!»

Гуаньюй Чжоу: «Выступать в Монте-Карло с юности мечтает каждый гонщик, который стремится попасть в Формулу 1, ведь это один из особенных этапов сезона; об этой гонке знают даже те, кто не увлекается автоспортом.

Конечно, я предвкушаю возвращение на эту трассу после трудного уик-энда в Имоле. Тем не менее, там мы усвоили ряд уроков на будущее, и хотя Гран При Монако проходит на трассе, совершенно иной по конфигурации и характеристикам, многое из того опыта можно применить и сейчас, чтобы повысить нашу конкурентоспособность.

Здесь важнее всего квалификация, от её итогов во многом зависят результаты в гонке, поэтому нужно максимально эффективно работать на тренировках начиная с самой первой сессии, чтобы как можно лучше подготовиться к субботе.

Но эта трасса может преподносить сюрпризы в каждом повороте; вероятность появления автомобиля безопасности очень высока, но какие-то возможности также могут открыться, если правильно выстроить тактику. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, и я уверен, что мы сможем всё сделать так, как надо».

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