Опытный защитник Милана покинет свою команду летом

Подробности о дальнейших планах игрока не разглашаются

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Центральный защитник "Милана" Симон Кьер покинет свою команду этим летом. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Контракт 35-летнего футболиста с "Миланом" истекает в июне и не будет продлен. Подробности о дальнейших планах игрока не разглашаются.

Кьер выступает за "Милан" с 2020 года. В 2022 году он выиграл с командой чемпионат Италии. А в сезоне 2023-24 опытный футболист провел 24 матча за "россонери" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

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