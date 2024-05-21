Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Спенсер Оливер

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Бывший чемпион Европы Спенсер Оливер прокомментировал поединок:

«Безусловно, этот бой стоит на одном уровне с выдающимися поединками сверхтяжелого веса прошлого. И когда мы говорим о больших боях, то имеем в виду Боу и Холифилда. Их трилогия, вероятно, во все времена будет считаться выдающейся.

Но поединок Фьюри с Усиком отчетливо выделяется. Мы такого не ждали, правда? Думали, что это будет что-то похожее на шахматный матч, стилистически мы не думали, что эти ребята выйдут на охоту, как некоторые другие бойцы. Но Усик всех нас удивляет – быстро начал бой, выполнял левый кросс. Думаю, Фьюри был удивлен таким стартом Усика.

Но Фьюри доказал, что умеет приспосабливаться. Первые 3-4 раунда забрал Усик, но Тайсон справился с этим и нанес мощный апперкот в 5-м раунде. Это немного изменило ситуация, после этого Фьюри начал иметь определенный успех. 5-й, 6-й и 7-й раунды забрал британец, он доминировал в них.

Когда в 9-м раунде Усик попал тем кроссом, казалось, ноги Фьюри отключились. Александр делал то, что умеет лучше – напрыгивал на Тайсона, бросал комбинации, его точность была блестящей. Фьюри пережил разные неприятности, только канаты спасли его.

Рефери стал считать нокдаун. Но еще перед этим Усик замахнулся своей левой так, что если бы ему дали попасть – Фьюри не избежал бы ее.

Возможно, именно это бы и завершило бой для Тайсона. Но он все равно показал нам, почему является большим чемпионом. Просто безумие, как быстро он восстановился. Хотя я считал, что после такого даже Фьюри не способен вернуться в норму. Но ему удалось, он был в хорошем состоянии, но все равно последние три раунда забрал Усик», – сказал Оливер.

sport.ua