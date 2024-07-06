Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный боксер Леннокс Льюис, который в свое время был абсолютным чемпионом, назвал величайших хевивейтеров за всю историю.

«Величайшие хевивейтеры? Есть так много ребят, которые определенно должны называться величайшими бойцами вместе со мной. Я выберу Мухаммеда Али, Джорджа Формана и Джека Демпси», – сказал Льюис.

Леннокс Льюис – бывший чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, IBF и WBA. Он победил 15 бойцов за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко.

sport.ua