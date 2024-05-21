Тото Вольфф уверяет, что не завидует прогрессу McLaren

Тото Вольфф уверяет, что не завидует McLaren, которая, в отличие от заводской команды штутгартского концерна, в этом сезоне уже борется за победы в гонках, при том что на её машинах стоят такие же силовые установки Mercedes.

После первых семи этапов сезона McLaren уверенно занимает 3-ю строчку Кубка конструкторов, набрав почти в два раза больше очков, чем Mercedes. В Майами Ландо Норрис выиграл гонку, а в Имоле финишировал вторым, хотя до самого финиша боролся с Максом Ферстаппеном и уступил трёхкратному чемпиону мира всего 0,725 секунды.

«Прежде всего я люблю этот спорт за то, что секундомер никогда не врёт, – сказал руководитель команды Mercedes. – В McLaren хорошо справляются с делом, и мы должны с уважением относиться к тому, как они строят свою работу. Чем острее соперничество в группе лидеров, тем лучше для нашего спорта, тем лучше для всех.

Я смотрю на это без всякой зависти – наоборот, я говорю, что мы тоже должны к этому стремиться. В конечном итоге, это просто свидетельствует о качестве инженерных разработок, ведь двигаться вперёд нужно шаг за шагом. Полагаю, в McLaren в зимнее межсезонье уже довольно поздно внесли изменения в концепцию, заложенную в основу их машины, после чего ждали подходящего момента, чтобы представить технические новинки, что позволило им прибавить.

Мы же только пытаемся определиться с некоей стабильной платформой, на основе которой можно было бы строить работу по дальнейшей модернизации машины. Какое-то время мы потеряли, когда виляли из стороны в сторону, опробуя разные решения, за счёт которых как нам казалось, можно повысить эффективность шасси.

Время – это то, что в Формуле 1 не купишь ни за какие деньги, поэтому стоит допустить ошибку, и вы сразу откатываетесь назад, а навёрстывать очень трудно…»

Источник