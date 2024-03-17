Перес-Сала: Перейти в Red Bull может и Сайнс, и Алонсо

Луис Перес Сала в своё время провёл 26 гонок в Формуле 1 за рулём машины Minardi и даже финишировал шестым в Гран При Великобритании 1989 года, а в тот период очки присуждали только гонщикам первой шестёрки.

Потом, 23 года спустя, он возглавил недолго просуществовавшую испанскую команду HRT, но и теперь продолжает работать в автоспорте, внимательно следит за событиями в мире Формулы 1 и поделился своими соображениями о событиях сезона в интервью газете AS.

Луис Перес Сала: «Хотя Макс Ферстаппен доминировал в первых гонках, я надеюсь, это не будет продолжаться весь сезон. Увидев итоги квалификации в Бахрейне, потом я был удивлён результатами гонки, поскольку полагал, что топ-команды будут примерно на одном уровне. Впрочем, он отличный гонщик, не допускает ошибок, и у него очень быстрая машина.

Разумеется, пока преимущество на его стороне, но я надеюсь, что сезон не превратится в его победный монолог, как это было в 2023 году… Думаю, мы ещё увидим острое соперничество, ведь Ferrari и Mercedes сделали важный шаг вперёд, да и McLaren уступает не так уж много.

Ферстаппен сейчас на пике формы, но я хочу посмотреть, как он будет реагировать, когда наступят не лучшие времена. Они ещё не наступили, но когда дела пойдут не так здорово, по его поведению мы поймём, есть ли у него вообще слабости.

Кто-то сравнивает его с Айртоном Сенной, кто-то с Аленом Простом, но я бы сказал, что он больше напоминает Михаэля Шумахера. Макс – гонщик быстрый, амбициозный гонщик и почти не ошибается, поэтому я больше склонен сравнивать его с Шумахером.

Если же говорить о ситуации в Red Bull Racing, связанной с Кристианом Хорнером, то, конечно, это делу не помогает. Внутренние противоречия сказываются на нормальной работе команды, даже такой сильной, как эта. Борьба за власть и разного рода конфликты мешают добиваться сплочённости и гармонии, так что всё это, конечно, плохо».

Решение Ferrari отказаться от продолжения сотрудничества с Карлосом Сайнсом и подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном, разумеется, Луису Пересу-Сала не понравилось.

Ему обидно за соотечественника, но он полагает, что Сайнс сможет подписать контракт с другой сильной комадой: «Мне сложно понять такое решение, ведь оно было принято ещё до начала сезона. Это плохо влияет на гонщиков, которые выступают за вашу команду сейчас. Конечно, все они профессионалы, но идеальной такую ситуацию не назовёшь.

Думаю, что сейчас из всех гонщиков, кто останется без контрактов после завершения сезона, Сайнс – лучший выбор для любой команды, которая претендует на победу в чемпионате. Карлос вполне мог бы подойти не только Mercedes, но и Red Bull. Он отличный гонщик, и ему по силам на равных соперничать с Максом. Карлосу самому было бы интересно принять такой вызов.

Конечно, Фернандо Алонсо тоже привлекает внимание больших команд, поскольку все знают, насколько он силён как гонщик. Он тоже может перейти в Red Bull Racing, но активные манёвры на рынке пилотов будут происходить вплоть до конца августа, и обычно ясность наступает уже ближе к гонке в Монце. Нас ждут интересные события, и то, как будут распределяться места в командах, я бы сравнил со своего рода шахматной партией».

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