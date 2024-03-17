Мичел: Безголевая серия Довбика – не проблема

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Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал безголевую серию Артема Довбика, который не отмечался результативными действиями в течение восьми матчей.

Об этом сообщает Marca.</Команда теряет шансы в атаке и защите, поскольку мы играем вместе. Мы провели хорошую игру и заставили "Гетафе" играть на своей половине больше, чем другие соперники. могли забить гол, и мы бы говорили о другом", — сказал наставник.

Напомним, в рамках 29 тура Ла Лиги каталонский клуб проиграл Хетафе. Довбик стал самым плохим игроком команды.

champion.com.ua