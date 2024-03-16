Быки выиграли третий матч чемпионата кряду

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Бундеслига. 26-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – РБ Лейпциг 1:5

Голы: Адамян 18 – Симонс 15, Опенда 63, 67, Айдара 70, Поульсен 82

"РБ Лейпциг" продолжает давить на Дортмунд, выиграв третий матч кряду в чемпионате перед международным перерывом. Теперь уже подопечные Розе заняли место в топ-4, которое "Боруссия" сможет вернуть только в случае успеха в непростом поединке против "Айнтрахта" в воскресенье. Учитывая тяжелый календарь БД на остаток туров и участие в 1/4 ЛЧ, именно они сейчас выглядят аутсайдерами гонки за последний билет в ЛЧ.

Как и в предыдущих играх против "Бохума" и "Дармтадта", "быки" не могли себе позволить оступиться. И в итоге заслуженно забрали свои 3 пункта. Но итоговый разгром оказался немного обманчивым – на самом деле Лейпциг снова ждал тяжелый первый тайм, а обеспечили результат они только в последние полчаса. Традиционно зажигала связка Опенды и Симонса. Лои снова забил решающий мяч, как и в ворота "Бохума" две недели назад.

Но важно также отметить теневого героя "РБ Лейпцига" Беньямина Шешко. Его нещадно критиковали за промахи против "Реала" и "Баварии". Но сегодня он принёс пользу другим способом, немного для себя нетипичным. Тонкий пас словенца в одно касание позволил Симонсу уже на 15-й минуте открыть счёт. Хави первым касанием изящно прокинул мимо защитника, а вторым завершил в противоход Швебе. Но долго лидерство "быки" не удерживали – уже через 3 минуты Адамян после углового замкнул скидку Мартеля ударом в угол.

До перерыва "РБ Лейпциг" долго пыжился, но перевеса на табло достичь не сумел. Более того, и моменты особо не шли. Кроме выстрела Ольмо в штангу после углового нечего в первом тайме и вспомнить. Но во второй половине "Кёльн" постепенно стали оставлять силы. А Лейпциг собрался и двумя образцовыми комбинациями закончил игру.

Сначала Шешко снова классно отправил в прорыв Симонса передачей в касание. Хави не пожадничал и в подкате выкатил мяч на свободного Опенду. Тому оставалось попасть в пустые.

Тут уже гости раскрепостились и понеслись гол за голом. Через 4 минуты Опенда забил гораздо более сложный мяч – головой замкнул навес Раума с фланга, положив мяч в угол с 12 метров. А ещё через 3 Айдара разрядил пушку издали прямо в нижний угол. А напоследок отличился даже Поульсен, в фирменной манере запихав мяч в сетку после прострела Хенрикса. 1:5. "РБ Лейпциг" набирает обороты.

Кельн: Швебе – Карстенсен, Килиан, Шабо, Пакярада – Финкгрефе (Шмитц, 88), Кайнц (Зельке, 73), Мартель, Хусейнбашич (Кристенсен, 80), Алиду (Даунс, 73), Адамян (Тиггес, 80)

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрикс (Симакан, 83), Орбан, Лукеба (Битшиабу, 86), Раум, Шлагер, Ольмо, Айдара (Кампль, 83), Симонс, Опенда (Поульсен, 75), Шешко (Баумгартнер, 75)

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