Президент WBC после скандала настаивает на 6 судьях в бою Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Сулейман

Если президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман добьется своего, то бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за абсолюта в супертяжелом весе, который состоится 18 мая, будут оценивать шесть судей.

«То, что мы увидели на прошлой неделе в Саудовской Аравии, стало еще одним примером того, насколько нестабильным остается судейство во всем мире», – сказал Сулейман.

Сулейман имел в виду, главным образом, то, что чемпион его организации в полусреднем весе Рей Варгас сохранил свой пояс, победив Ника Болла раздельной ничьей, несмотря на то, что Болл отправил соперника в нокдаун в восьмом и 11-м раундах.

Преимущество Варгаса в боксе в первых раундах убедило судью Массимо Барровеккио в победе мексиканца со счетом 114-112, но судья Джон Баэлим отдал предпочтение Боллу со счетом 116-110. Судья Рей Дансеко выставил счет 113-113.

«Мы видели, как один судья отдавал победу одному, а другой – другому», – сокрушается Сулейман. «Такие разногласия в бою Фьюри – Усик погубят бокс».

По словам Сулеймана, он направил экстренную петицию в WBO, WBA и IBF, Фьюри и Усику, а также их промоутерам с просьбой ввести шестисудейскую коллегию на их чемпионский поединок в Саудовской Аравии.

Теория заключается в том, что обилие судей сведет к минимуму эффект от одного-двух плохих оценок.

Это предложение рассматривается как маловероятное, и даже Сулейман признал, что его прошлые предложения по этому вопросу встречали «много сопротивления».

Тем не менее, он надеется, что введение коллегии из шести судей на «крупном поединке» приведет в движение систему, которая будет действовать в боксе и дальше.

«Бои, особенно такого высокого уровня, заслуживают этого, поэтому я предлагаю это предложение всем санкционным организациям, промоутерам и бойцам», – сказал Сулейман.

По его словам, все заинтересованные стороны должны утвердить коллегию из шести судей, чтобы она могла быть введена в действие в ночь боя. По словам Сулеймана, двое судей будут располагаться с каждой стороны ринга, где не сидят телеведущие.

«Это должно быть то, с чем мы все согласны», – сказал Сулейман.

Он еще не получил официального ответа на свою просьбу ни от чемпиона WBC Фьюри, ни от Усика, который ранее был чемпионом WBC, когда был абсолютным чемпионом в крузервейте.

sport.ua