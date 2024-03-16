Ескортниця висловила підтримку гравцю «Сакраменто»

Ескортниця із Сан-Франциско висловила підтримку Кевіну Хертеру.
Кетрін Тейлор раніше випадково потрапила на фотографію під час святкування Стефеном Каррі з «Уорріорз» чергового влучення, коли він імітував рух із гольфу, та привернула загальну увагу.
Наразі дівчина написала серію повідомлень у соцмережах, у яких висловила підтримку гравцеві «Сакраменто» Кевіну Хертеру.
«Все, що тільки може допомогти Хертеру влучити, куди треба ;)» — написала Кетрін.
Вона також виклала власну фотографію за підписом «Невелике натхнення для Кевіна перед матчем із «Рокетс».
Фото: Daily Mail