Ескортниця висловила підтримку гравцю «Сакраменто»

Ескортниця із Сан-Франциско висловила підтримку Кевіну Хертеру.

Кетрін Тейлор раніше випадково потрапила на фотографію під час святкування Стефеном Каррі з «Уорріорз» чергового влучення, коли він імітував рух із гольфу, та привернула загальну увагу.

Наразі дівчина написала серію повідомлень у соцмережах, у яких висловила підтримку гравцеві «Сакраменто» Кевіну Хертеру.

«Все, що тільки може допомогти Хертеру влучити, куди треба ;)» — написала Кетрін.

Вона також виклала власну фотографію за підписом «Невелике натхнення для Кевіна перед матчем із «Рокетс».

Фото: Daily Mail

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