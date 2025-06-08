Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась на чемпионат Европы, а мужская не смогла преодолеть отбор

В решающем матче украинки вырвали победу на последних секундах

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в решающем матче квалификации на чемпионат Европы одержала волевую победу над Латвией — 15:14.

По итогам группового этапа украинки и латвийки стали вторыми в своих группах, и именно они в очной встрече разыгрывали последнюю путевку на континентальное первенство.

Украинки уступали в концовке, но за полминуты до финиша Анжелика Ляшко восстановила равновесие, а на последних секундах Мириам Уро-Ниле принесла Украине победный балл.

А вот мужская сборная Украины 3х3 потерпела поражение в матче 1/4 финала европейской квалификации, уступив команде Польши — 12:16. Наши баскетболисты потеряли шансы пробиться в континентальный финал.

Напомним, что с 23 по 29 июня женскую украинскую команду ожидает участие в чемпионате мира-2025, который примет монгольский Улан-Батор. Кроме хозяек, на групповом этапе сине-желтые сыграют с испанками, немками и бразильянками.

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. 1/4 финала. Мужчины

Украина — Польша — 12:16

Украина: Закурдаев (4), Бондаренко (3), Кабацюра (3), Балабан (2)

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Плей-офф. Женщины

Украина — Латвия — 15:14

Украина: Ляшко (3, 1 дальний), Дубнюк (2), Уро-Ниле (8), Юркевичус (2)

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