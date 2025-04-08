БК Ровно дома разгромил Запорожье и вышел в полуфинал Суперлиги FAVBET-2024/25

Ранее в четверку соискателей медалей пробились Киев-Баскет, Днепр и Черкасские Мавпы – они свои четвертьфинальные серии выиграли всухую

БК Ровно одержал убедительную домашнюю победу над БК Запорожье в решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25 — 95:63.

Хозяева доминировали с самого начала. Уже в первой четверти им удалось добиться перевеса +12, а к большому перерыву ровенчане вели 51:30. В дальнейшем запорожской команде не удалось возродить интригу — напротив, их соперники довели свое преимущество до показателя 30+.

Мощную игру в составе команды-триумфатора продемонстрировали Алексей Соловьев и Род Браун, набравшие на двоих почти 50 очков.

БК Ровно, выиграв в серии со счетом 2:1, вышел в полуфинал, где составил компанию Киев-Баскету, Днепру (действующему чемпиону и безоговорочному победителю регулярного чемпионата) и Черкасским Мавпам — все три клуба свои четвертьфинальные серии выиграли всухую.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/4 финала. Второй матч

БК Ровно — БК Запорожье 95:63 (28:16, 23:14, 21:13, 23:20)

БК Ровно: Соловьев (25), Браун (24), Головчик (12), Виллиамсон (9 + 6 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Тимощук (7), Фуллер (4 + 4 передачи — 4 потери), Гарбар (4), Рябой (3), Герасимчук (3), Поносов (2), Шептицкий (2)

БК Запорожье: Моо (16 + 5 подборов + 3 передачи), Никитин (15), Николайчук (13), Бах (9), Хохоник (8 + 7 передач + 3 перехвата), Буц (2 + 9 подборов)

Счет в серии — 2:1

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