В полуфиналах Суперлиги FAVBET-2024/25 сыграют Днепр — Черкасские Мавпы и Киев-Баскет — БК Ровно

Серии до двух побед стартуют 13-го апреля в Днепре и 14-го в Киеве

Определились все четыре полуфиналиста мужской баскетбольной Суперлиги FAVBET-2024/25 — ими стали Киев-Баскет, Днепр (действующий чемпион и безоговорочный победитель регулярного чемпионата), Черкасские Мавпы и БК Ровно.

Соответственно, были сформированы полуфинальные пары согласно составленной ранее сетке плей-офф:

Днепр — Черкасские Мавпы Киев-Баскет — БК Ровно

Также уже известно расписание полуфинальных серий. Первые матчи пройдут, соответственно, 13-го апреля в Днепре и 14-го в Киеве. Вторые поединки 16-17 апреля примут Черкассы и Ровно.

Напомним, БК Ровне сегодня разгромил БК Запорожье и выиграл свою серию 1/4 финала со счетом 2:1. Трем другим полуфиналистам на предыдущей стадии хватило по два матча.

Как и на предыдущей стадии, полуфинальные серии будут длиться до двух побед одного из соперников.

Источник