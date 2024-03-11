«Прометей» зіграє проти фаворита драфту-2024. Хто такий Закарі Рісаше і з ким він конкурує за перший пік

У топ-3 моків драфту НБА 2024 року від фактично кожного з авторитетних видань ви точно побачите ім'я Закарі Рісаше. Дехто навіть прогнозує французькій зірці цьогорічного сезону Єврокубка вибір під першим піком, що зробить його третім європейцем, якого обирали на драфті найпершим.

Цьогоріч серед майбутніх гравців НБА справді чимало неамериканців, і коли хайп навколо Бронні Джеймса нарешті затих, можемо нарешті детальніше розглянути тих, за чиїми кар'єрами в головній лізі світу ми активно спостерігатимемо найближчими роками. Отож, знайомимося із найцікавішими проспектами драфту-2024.

Закарі Рісаше (Франція, «Бург»)

Позиція: легкий форвард

Якщо ви цьогоріч слідкували в Єврокубку не лише за «Прометеєм» та його групою, то точно чимало чули про цього хлопця. У свої 18 років (на драфт він виходитиме вже 19-річним) француз є найрезультативнішим гравцем найкращої команди регулярного чемпіонату групи В, набираючи 13,1 очка за 24 хвилини на майданчику.

За профайлом Закарі легкий форвард, як і його батько Стефан Рісаше – чемпіон Іспанії в складі «Унікахи» (в 2005-му Закарі народився саме в місті Малага в Іспанії, де базується тодішній клуб його батька), кількаразовий учасників Матчів зірок французької ліги та срібний призер Олімпіади-2000 у складі збірної Франції.

Рісаше грає за «Бург» в оренді з клубу Євроліги «Віллербана», власником якого є легендарний Тоні Паркер і через систему якого свого часу пройшов і перший пік драфту-2023 Віктор Вембаньяма. Його описують як талановитого перш за все в атаці гравця, здатного добре атакувати з дистанції (56,1% реалізації триочкових кидків в Єврокубку при 3,3 спробах в середньому за гру) та створювати собі вільний простір для кидка або подальших маневрів.

Далеко не найбільш відомий та статусний з французьких баскетбольних клубів, «Бург» був обраний для розвитку Закарі зовсім не випадково. Головний тренер команди Фредерік Фоту не просто другий рік поспіль чудово готує команду до Єврокубка – вони із Рісаше-старшим однолітки, починали грати разом ще за французькі молодіжки (зокрема, ставали срібними призерами чемпіонату світу серед 22-річних у 1993-му), їздили на дорослий чемпіонат Європи у 1997-му, тож нічого дивного у довірі таланту з боку коуча майбутнього суперника «Прометея» немає.

А ще гравець такого плану справді або потрібен, або як мінімум не завадить, усім клубам, що претендуватимуть на перший пік драфту-2024 (якщо винести за дужки «Детройт», де просто багато гравців, які незрозуміло чим взагалі займаються).

Коді Вільямс (США, університет Колорадо)

Позиція: легкий форвард

Баскетбол – це справді сімейний вид спорту, і цьогорічний драфт НБА це доводить якнайкраще. Ще один претендент на високий пік – форвард університету Колорадо Коді Вільямс. Він є братом гравця «Оклахоми» Джейлена Вільямса, якого на драфті-2022 взяли під 12-м вибором.

13,7 очок, та 3,3 підбирання в середньому за 30,6 хвилин на дистанції в 18 матчів у коледжі в нинішньому сезоні. Коді також добре реалізовує триочкові – 45,6% влучних кидків при майже двох спробах за матч. Окрім цього Вільямс-молодший також добре відпрацьовує в захисті та здатен втікти в швидку контратаку. У деяких драфт-моках його стиль гри порівнюють із Трейсі МакГрейді, що для будь-якого баскетболіста точно є потужним компліментом.

Нікола Топич (Сербія, «Црвена Звезда»)

Позиція: розігруючий

Думали, що на Йокичу та Йовичу сербські Ніколи, які вміють грати в баскетбол, закінчилися? Нова 18-річна зірка сербського баскету готова із вами посперечатися.

Найкраще за Ніколу Топича розкажуть кілька його досягнень – за «Црвену Звезду» він дебютував у віці 16 років, входить до топ-20 наймолодших дебютантів Євроліги (для розуміння, Дончич вперше зіграв у турнірі, коли був усього на 5 днів молодшим за Топича), а влітку 2023-го взяв золото чемпіонату Європи U-18 зі збірною Сербії, ставши MVP турніру. А ще встиг дебютувати за національну збірну Сербії в серпні 2023 року.

Цей сезон Нікола розпочинав у сербському клубі «Мега», за який також грає українець Олександр Кобзистий, і до якого в свій час були дотичні чимало гравців НБА (Йокич, Йович, Зубац, Мицич, Чанчар, Бітадзе і т.д.). Набираючи в середньому 18,6 очок, 6,9 асистів та 3,7 підбирань, Топич повернувся з оренди назад до «Црвени Звезди», але на початку 2024-го травмувався в дербі проти «Партизана». І саме цей момент може серйозно вплинути на статус Ніколи на цьогорічному драфті.

Матас Бузеліс (Литва, G-League Ignite)

Позиція: легкий форвард.

Американський литовець Матас Бузеліс одразу після драфту-2023 вважався чи не головним претендентом на перший пік драфту-2024, однак зараз експерти доволі обережно прогнозують баскетболістові вибір у топ-5, вже не ставлячи його одноосібно першим.

Бузеліс (тільки зробіть зараз вигляд, що ви здивовані) також походить із баскетбольної родини. Його дідусь, Петрас Бузеліс, 6-разовий чемпіон Литви та колишній капітан «Жальгіріса», батько грав у баскетбол та був масажистом у національній збірній Литви, бабуся – професійна гандболістка, яка двічі вигравала жіночу Лігу чемпіонів, а мати також займалася баскетболом на молодіжному рівні. З таким бекграундом просто неможливо було не стати професійним спортсменом.

Попри те, що Матас народився у США, він чітко прийняв рішення представляти на міжнародній арені саме Литву і наголошував, що віддасть перевагу цій збірній навіть перед потенційним викликом у збірну США.

У 2023-му Бузеліс приєднався до програми G-League Ignite, що займається розвитком молодих баскетболістів та їхньою підготовкою до НБА. Зазначається, що Матас Бузеліс має добре бачення майданчика та плеймейкерські навички, оскільки в юному віці довгий час грав саме на позиції розігруючого.

Александр Сарр (Франція, «Перт Вайлдкетс»)

Позиція: центровий.

Ще один молодший брат гравця із системи «Оклахоми» – Олів'є Сарр має 45 матчів у НБА та регулярно їздить грати за фарм-клуб «Тандер» у Лігу розвитку. Александр Сарр, який грає за «Перт Вайлдкетс» у австралійській лізі NBL, є одним із найкращих центрових цьогорічного драфт-класу.

Сарр розпочинав з дитячих команд мадридського «Реала», однак в системі клубу не опинився. Натомість Александр отримав досвід у команді Overtime Elite (ще один проект для розвитку молодих гравців), виріс до семи футів (прямо зараз його зріст складає 7'1'', це близько 216 сантиметрів) та поїхав грати в Австралію, де вже мав матчі із дабл-даблом за 20 хвилин чи, наприклад, п'ятьма блок-шотами.

Саме активна робота в захисті у комплексі з його габаритами називається найсильнішою стороною Александра Сарра, що забезпечує йому перевагу над усіма іншими представниками позиції центрового на драфті.

Зак Еді (Канада, університет Пердью)

Позиція: центровий.

21-річний 224-сантиметровий центровий, що вже має медаль чемпіонату світу – восени 2023-го Зак Еді отримав виклик до збірної Канади та взяв із нею бронзу на світовій першості.

У NCAA Зак Еді штампує дабл-дабли, видаючи, наприклад, цього сезону статистичну лінію 24,2 очки + 11,7 підбирань. Однак канадець не є головною зіркою свого покоління і вочевидь не стане топпіком драфту-2024, навіть хоча б тому, що у 21 рік він досі не грає в НБА, а лише розглядається як проспект (для розуміння, наприклад, Ентоні Едвардсу, який цьогоріч вже кілька разів фігурував у розмовах про MVP, 22 роки).

Навіть серед центрових Зак Еді є далеко не першою опцією на драфті, але його навички, габарити та медійність (а Еді вже зірка соцмереж саме через свою трохи незвичну для студентського баскетболу антропометрію) може і має отримати свій шанс у НБА і навіть принести користь команді, яка наважиться зробити свою ставку на нього.

Бонус: Бронні Джеймс (США, університет Південної Каліфорнії)

Якщо вже драфт-2024 виходить під гаслом «представники спортивних родин», то не згадати про найвідомішого з них було б просто злочином. Старший син Леброна Джеймса Бронні, або ж Леброн Джеймс-молодший, може потрапити в НБА вже цього року.

Сам Леброн, який за останні два роки став найкращим бомбардиром в історії НБА та першим, хто перетнув позначку 40 000 очок в регулярному чемпіонаті, заявляв, що дуже хотів би зіграти зі своїм сином в одній команді НБА. Потім плани нібито змінилися – Леброн почав розповідати, що у його сина може бути свій шлях і він не може на нього впливати і так далі, і тому подібне.

А потім плани змінилися ще раз. Бронні обрав коледж для кар'єри в NCAA – і пережив зупинку серця на одному з перших тренувань із університетом Південної Каліфорнії. Джеймсу-молодшому поліпшало, його підлатали, виписали, а вже за кілька місяців він почав грати в баскетбол в NCAA, де виявилося, що він далеко не такий міжгалактичний талант, яким був (і, напевно, досі є) його батько. Посередня гра, посередня статистика, історія з проблемами із серцем – все це дуже суттєво знизило шанси Бронні на потрапляння не те що в топ-5 чи в лотерею, а хоча б в перший раунд драфту.

Однак медійна складова образу Бронні Джеймса настільки сильна, що, здається, досі переважає всі його недоліки на ігровому майданчику. Хто зна, можливо, це й стане аргументом для якогось клубу, який задрафтує Леброна-молодшого та використовуватиме це як аргумент, аби затягнути до себе Леброна-старшого?

Фото: «Бург», Brian Rothmuller/Icon Sportswire, FIBA, The Ringer, NBA, CNN

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