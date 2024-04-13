Бостон с Михайлюком в старте разгромил Шарлотт, Сакраменто с Лэнем не удержал победу над Финиксом в НБА

Святослав набрал в матче с Хорнетс 8 очков и 3 подбора

В очередной игровой день прошли матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон Святослава Михайлюка на своей площадке разгромил Шарлотт. Украинский защитник вышел в стартовой пятерке, отыграл почти 34 минуты и набрал 8 очков, а также 3 подбора.

Сакраменто с украинцем Алексеем Лэнем растерял преимущество +16 очков и уступил Финиксу. Украинский центровой в матче набрал 2 очка и совершил 3 передачи.

Вашингтон Уизардс — Чикаго Буллз — 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)

Филадельфия 76ерс — Орландо Мэджик — 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)

Бостон Селтикс — Шарлотт Хорнетс — 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 37:22)

Кливленд Кавальерс — Индиана Пэйсерс — 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)

Нью-Йорк Никс — Бруклин Нетс — 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31)

Майами Хит — Торонто Рэпторс — 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28)

Мемфис Гризлис — Лос-Анджелес Лейкерс — 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)

Миннесота Тимбервулвз — Атланта Хокс — 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)

Оклахома Сити Тандер — Милуоки Бакс — 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24)

Сан-Антонио Сперс — Денвер Наггетс — 121:120 (32:31, 18:37, 37:32, 34:20)

Даллас Маверикс — Детройт Пистонз — 89:107 (21:27, 25:26, 22:27, 21:27)

Голден Стэйт Уорриорс — Нью-Орлеан Пеликанс — 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс — 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)

Лос-Анджелес Клипперс — Юта Джаз — 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)

Сакраменто Кингз — Финикс Санз — 107:108 (27:22, 27:23, 31:33, 22:30)

Источник