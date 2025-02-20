Бобров: У нас было четыре поражения, но мы способны играть в хороший баскетбол и доказывали это

Завтра, 21 февраля, сборная Украины по баскетболу сыграет со Словенией в отборе на Евробаскет-2025

Форвард сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров рассказал о моральном состоянии команды перед решающими матчами квалификации на Евробаскет-2025.

«У нас сложная ситуация, да, мы начали с 0-4 в первых четырех матчах. Я думаю, что в первом окне, когда Португалия уступила, им пришлось одержать домашнюю победу. У нас была небольшая ротация, сыграли 7-8 ребят, и из-за этого, я думаю, что мы проиграли».

«Сейчас 0-4, и у нас нет другого выхода, кроме как играть с первых секунд, взять на себя ответственность и агрессивно играть, выигрывать отбор. Просто бежать вперед и выигрывать, потому что у нас есть желание. Правильно, у нас было четыре поражения, но мы способны играть в хороший баскетбол и доказывали это раньше. Мы играли до этого на чемпионате Европы, поэтому мы хотим выполнить задачу и претендовать на Евро».

В понедельник, 17 февраля, мужская сборная Украины начала тренировочный процесс в Риге (Латвия), где 21 февраля сыграет номинально домашний матч против Словении (начало — в 17:30 по киевскому времени). Спустя три дня команда Айнарса Багатскиса, который в декабре сменил на посту Виталия Степановского, на выезде будут противостоять Португалии.

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Позавчера стало известно, что в предстоящих матчах из-за травм не смогут помочь национальной команде защитник Александр Ковляр и форвард Александр Липовый.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 остаются сугубо теоретическими. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

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