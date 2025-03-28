Дженкинс покинул пост тренера Мемфис Гриззлис спустя шесть сезонов работы

40-летний специалист является тренером с самым большим количеством побед во главе Гриззлис в истории – 250

Тайлер Дженкинс уволен с поста тренера Мемфис Гриззлис.

Причиной увольнения стала череда из последних неудачных результатов — на счету Мемфиса лишь одна победа в пяти предыдущих матчах регулярного чемпионата.

40-летний Дженкинс работал с Гриззлис начиная с сезона 2019/20. Под его руководством Мемфис трижды выходил в плей-офф, выиграв в нем одну серию.

В этом сезоне Тайлер Дженкинс стал тренером с самым большим количеством побед в истории Мемфис Гриззлис — покидает свой пост он на отметке в 250 победных результатов.

Гриззлис занимают 4-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий матч они проведут на домашней площадке в ночь на 30 марта против Лос-Анджелес Лейкерс Алексея Лэня.

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