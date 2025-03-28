Стэну Вавринке – 40 лет! Звезда тенниса рассказал о безумной вечеринке в Австралии, легендарных соперниках и завершении карьеры

Победитель трех турниров Grand Slam и бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка сегодня празднует свое 40-летие



Теннисист поделился своими размышлениями о карьере в подкасте “Nothing Major”.

О своем первом титуле Grand Slam на Australian Open-2014

[Пока я] не играю в финале, я никогда не вижу себя победителем турнира. Но тогда играть финал против Рафы для меня было намного легче, чем полуфинал против Новака. Если честно, я тогда чувствовал себя просто на высоте. Я был очень взволнован в хорошем смысле этого слова. Я совсем не нервничал. Я знал, что играю в свой лучший теннис… Даже если я проиграю в финале Рафе, это все равно будет отличный турнир. Был момент, когда я начал волноваться. Это когда у Рафы начались проблемы со спиной. Тогда я посмотрел направо, увидел трофей и подумал: “О, возможно, я смогу привезти его домой”. Вот тогда я начал нервничать, но перед матчем я просто наслаждался моментом.

О праздновании этого титула в баре в Мельбурне

После финала турнира Grand Slam, если вы не развлекаетесь сейчас, вы никогда не будете развлекаться на протяжении всей своей карьеры. У нас была большая вечеринка. Помню, как им в конце концов пришлось запереть бар изнутри, потому что нам не разрешали оставаться дольше.

О “Большой пятерке” (Джокович, Надаль, Федерер, Маррей, Вавринка)

Меня раздражает, когда меня добавляют в эту группу, называя её Большой пятёркой, или ставят меня рядом с Энди Марреем только потому, что он выиграл три мэйджора, и я тоже имею три таких титула. Но у него [14] турниров серии Masters 1000, и он был в Топ-10 на протяжении [многих] лет и в Топ-5. Что касается меня, то я абсолютно далёк от них. Я очень далёк от того, чего они достигли, и я думаю, что это немного неуважение к ним, а особенно к Энди, потому что именно это обсуждали чаще всего.

О матчах против Надаля на Ролан Гаррос, в частности финал в 2017 году

Ты чувствуешь, что он давит на тебя буквально на каждом мяче. Ты не видишь ни одного варианта, как сделать виннер или выбить его с корта.

О последних годах в Туре и завершении карьеры

Я знаю, что в день, когда я остановлюсь, пути назад уже не будет. Поэтому я хочу выжать из себя все до конца, это точно. Это будет еще несколько месяцев, год или два? Я не знаю. Думаю, что результаты покажут нам. Мне нравится, когда я чувствую себя конкурентоспособным, когда я чувствую, что могу выиграть несколько хороших матчей и быть довольным собой. Если я не на том уровне, то это не приносит мне удовольствия.

В активе Стэна Вавринки 16 одиночных и 3 парных титула ATP, трижды он становился победителем турниров Grand Slam (Australian Open-2014, Ролан Гаррос-2015, US Open-2016), также выиграл один титул на “Мастерсах” (Монте-Карло в 2014 году), Кубок Дэвиса в составе сборной Швейцарии и взял “золото” на Олимпийских играх-2008 в Пекине в парном разряде (с Роджером Федерером). Его личный рекорд в рейтинге АТР – 3 место.

Сейчас Вавринка занимает 168-е место в мировом рейтинге, в этом сезоне он пока не выиграл ни одного матча в основе турниров АТР. На этой неделе Стэн выступает на “челленджере” в Наполи.



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