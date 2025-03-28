Грицив – Рашид, Цюра – Резниченко: взвешивание топ-боев вечера KO Promotion

KO Promotions

Во Львове прошла официальная процедура взвешивания перед пятым благотворительным вечером бокса от KO Promotions и благотворительного фонда KAVA.

Участники главного боя вечера на весах показали:

Александр Грицив (Украина) – 101 кг

Рад Рашид (Германия) – 96,6 кг

Уже завтра боксеры сойдутся в ринге в поединке за титул WBC Francophone в бриджервейте. Для Грицива этот бой станет первым титульным в профессиональной карьере.

Ко-мейн-ивент:

Андрей Цюра – 69,8 кг

Арсений Резниченко – 69,4 кг

Бойцы проведут 10-раундовое противостояние за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе.

Кроме главных поединков на вечере состоятся международные рейтинговые бои, а также особый адаптивный бой между двумя ветеранами войны.

sport.ua