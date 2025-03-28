Йос Ферстаппен подбодрил Лиама Лоусона

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, по своему прокомментировал кадровые перестановки в Red Bull Racing, где начиная с Гран При Японии у его сына Макса будет новый напарник – Юки Цунода.

А Лиам Лоусон вернётся в Racing Bulls, свою бывшую команду, в составе которой дебютировал в Формуле 1.

Ферстаппен-старший был предельно краток, выразив поддержку новозеландскому гонщику – похоже, вполне искренне.

«Я очень надеюсь, что ты уходишь, чтобы прекрасно справиться с делом в Racing Bulls, – написал он на странице команды из Фаэнцы в социальных сетях, обращаясь к Лоусону. – Лиам заслуживает того, чтобы выступать в Ф1».

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