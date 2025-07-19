Есть явный аутсайдер. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа

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Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдет большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием станет бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).

На кону в бою будут стоять титулы WBA, WBC, WBO и IBO, которыми владеет Усик, и пояс IBF, который носит Дюбуа.

В день реванша букмекеры определили фаворита этого поединка. Фаворитом боя выступает украинец Александр Усик, коэффициент на победу которого составляет 1.32. На победу Даниеля Дюбуа коэффициент – 4.35, а на ничью – 17.00.

Специалисты ожидают, что поединок не пройдет 12 раундов. На досрочную победу любого из пары дают 1.62. На то, что в бою будет зафиксировано судейское решение – 2.20.

Коэффициент на то, что будет нанесен удар ниже пояса – 9,00.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

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