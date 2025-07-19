Штайнер: В работе команд велика сила инерции

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что в краткосрочной перспективе увольнение Кристиана Хорнера не скажется на форме Red Bull…

Гюнтер Штайнер: «В ближайшей перспективе ничего не изменится. Это не футбольная команда, где можно взять нового игрока, и он забьёт уже в следующем матче. В работе команд велика сила инерции. Если команда хорошая, потребуются годы, чтобы она стала плохой. Но и плохой команде потребуются годы, чтобы стать хорошей.

На результаты следующего сезона увольнение Хорнера не повлияет. Машины и силовая установка давно в работе. Всё уже готово. Если сейчас кто-то придёт со свежими идеями, он уже не успеет ничего изменить в 2026-м.

Но есть вопросы о том, что дальше? Какие меры они собираются предпринять? В чём на самом деле были проблемы с Кристианом? Не знаю. Команда ведь выигрывала гонки в этом году, так что всё не так плохо.

Очевидно, что результаты не соответствуют их ожиданиям, но я считаю, что дело только в том, что они не могут найти второго гонщика, способного конкурировать с Максом. Думаю, если убрать Макса, Red Bull окажется на последнем месте в чемпионате».

Источник