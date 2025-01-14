WEC: В 2025-м Валентино Росси останется в Team WRT

Бельгийская Team WRT сегодня подтвердила составы экипажей, которые в 2025 году будут пилотировать её BMW M4 GT3 Evo в чемпионате мира по гонкам на выносливость. И главная новость в том, что Валентино Росси, легендарный мотогонщик, девятикратный чемпион мира, продолжит выступать за эту команду – как всегда, на его машине будет №46, под которым он выступал и в MotoGP.

Его напарниками в предстоящем сезоне станут Кельвин ван дер Линде, новый заводской гонщик BMW, и Ахмад Аль-Харти, представитель Омана с более чем 10-летним опытом в туринге и WEC.

«Я очень рад продолжить опыт выступлений в WEC, – сказал Росси. – В прошлом году мой дебютный сезон прошёл успешно, мы провели несколько неплохих гонок, в том числе пару раз поднимались на подиум и хотим попытаться стать сильнее и быстрее.

Вместе с BMW M Motorsport будем упорно трудиться, чтобы повысить уровень результатов и с каждой гонкой выступать всё более конкурентоспособно. Здорово вновь гоняться на замечательных трассах, которые я знаю ещё по MotoGP, и это доставляет мне особое удовольствие.

Разумеется, самая важная трасса – это кольцо в Ле-Мане, где в прошлом году нам не повезло, но в 2025-м мы поборемся за подиум!»

Вторую машину Team WRT тоже будет пилотировать интернациональное трио: опытнейший бразилец Аугусту Фарфус, австралиец палестинского происхождения Яссер Шахин, в прошлом году вместе с немецкой командой Manthey Racing выигравший «24 часа Ле-Мана» в категории LMGT3, и молодой российский гонщик Тимур Богуславский, дебютировавший в WEC в прошлом году.

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