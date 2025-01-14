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Хоккей

Игрока «Монреаля» Хейнемана сбила машина перед матчем против «Юты»

Игрока «Монреаля» Хейнемана сбила машина перед матчем против «Юты»

Эмиль Хейнеман. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Монреаля» Эмиль Хейнеман попал в аварию перед матчем своей команды, сообщает агент хоккеиста Маркус Исакссон.

«Сейчас ждем новостей из Северной Америки. Его сбила машина, но в этом нет ничего серьезного. Может быть, что-то сломано на лодыжке, его должен проверить специалист», — цитирует Иссаксона издание Aftonbladet.

В клубе подтвердили, что игрок получил повреждение верхней части тела и пропустит 3-4 недели. В ночь на 15 января «Монреаль» проведет гостевую встречу против «Юты» в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне на счету 23-летнего Хейнемана 41 матч за «Канадиенс», в которых он набрал 17 (10+7) очков.

Источник: Aftonbladet
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