Украинский вратарь: «Мой гол облетел социальные сети. Приятно»

ХК Кременчуг

Вратарь хоккейной команды Кременчуг Эдуард Захарченко в матче финальной серии плей-офф забросил шайбу в ворота Киев Кэпиталз, став первым вратарем в истории украинского хоккея, кто отличился шайбой.

«Я оценил, ведь родители, друзья и большое количество бывших партнеров поздравили, в частности, из Венгрии и Италии, где я выступал. Видел, что пост и ролик с голом облетели социальные сети и известные украинские паблики. Приятно».

«В этом сезоне у меня было два шанса: однажды я собирался сделать попытку, но шайба мимо пролетела, не смог остановить и бросить, а еще в одном эпизоде ​​я не попал в цель».

«Получается, с третьей попытки воспользовался моментом», – сказал Захарченко в интервью Sport.ua.

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sport.ua